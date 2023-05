Laura Pausini ha condiviso via social il messaggio postato da sua sorella Silvia, la cui casa è stata colpita dall’alluvione.

I familiari di Laura Pausini e sua sorella Silvia vivono a Solarolo, in Emilia Romagna, regione duramente colpita dalle alluvioni degli ultimi giorni. La casa della sorella cantante è stata colpita dalle forti piogge e l’acqua e il fango sarebbero arrivati addirittura al suo interno. In queste ore lei stessa ha ringraziato coloro che, nelle ultime ore, hanno provato ad aiutarla per farla rientrare quanto prima nell’abitazione.

“Grazie di cuore a tutti questi ragazzi che ieri mi hanno aiutato a ripulire la casa in via Po, mi hanno strappato un sorriso e hanno cercato di rendere tutto il meno doloroso possibile. Davvero grazie. Speciali”, ha scritto in un post via social la sorella della cantante.

Laura Pausini

Laura Pausini: il messaggio della sorella dopo l’alluvione

La casa di Silvia Pausini, sorella di Laura Pausini, è stata duramente colpita dall’alluvione e in queste ore lei stessa ha scritto un messaggio pubblico per ringraziare coloro che hanno cercato di aiutarla a rientrare in casa.

Il suo post è stato condiviso anche dalla famosa sorella che, pur trovandosi negli Stati Uniti, ha voluto inviare tutto il suo supporto e la sua solidarietà ai suoi concittadini.

“Quelli come me, che sono lontani km da casa, lontani dalla tragedia, non si sentono meno addolorati e sentono un pugno nello stomaco per non poter essere lì ad aiutare fisicamente (…) Quelli come me, nati lì, in Romagna, hanno imparato proprio lì a non mollare e a saper come aiutare anche da lontano. A voi che siete come me, lontani dalla Romagna, cerchiamo di non sentirci in colpa, e teniamo alta l’attenzione mandando il coraggio di cui tutti, anche noi, adesso abbiamo bisogno”, ha scritto nelle sue stories la cantante, che già nei giorni scorsi aveva espresso tutto il suo dolore e la sua preoccupazione per la regione in cui è nata.

Riproduzione riservata © 2023 - DG