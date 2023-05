Fabio Fazio si è visto costretto a rispondere a una domanda ironica di Luciana Littizzetto in merito al futuro tv di Filippa Lagerback.

Ora che Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno annunciato il loro addio alla Rai e approderanno sul canale Nove di Discovery, in tanti si sono chiesti se Filippa Lagerback avrebbe fatto lo stesso. La domanda è stata posta in diretta anche da Luciana Littizzetto, che ha scherzato sul loro imminente addio al programma affermando:

“Questa giacca grigia la puoi lasciare alla Rai. Invece questo tavolo lo portiamo via o rimane qua? Adesso ragazzi dobbiamo vedere cosa portare e cosa lasciare. I pesci chi li prende? Li teniamo a weekend alterni? Quest’estate chi li porta al mare?”, e ancora, “Filippa la portiamo?”.

Filippa Lagerback

Filippa Lagerback e l’addio a Che Tempo Che Fa

Al momento non è dato sapere esattamente cosa farà Filippa Lagerback dopo la chiusura di Che Tempo Che Fa e in tanti, tra i suoi fan, sono impazienti di saperne di più. Al momento Fabio Fazio ha preferito non sbilanciarsi sulla questione e alle domande ironiche di Luciana Littizzetto ha risposto: “Se vuole venire con noi, sempre. Adesso però non è il momento di parlarne”.

Lui e l’attrice comica approderanno presto sul canale Nove di Discovery, ma al momento non vi sono conferme sul futuro tv della storica valletta di Che Tempo Che Fa.

Riproduzione riservata © 2023 - DG