Per la prima volta Filippo Bisciglia ha svelato alcuni dettagli e retroscena sulla sua vita privata, e ha rotto il silenzio in merito al suo rapporto con Pamela Camassa, a cui è legato da 15 anni. I due sono più uniti e innamorati che mai ma, finora, non hanno avuto figli insieme.

“Se mi piacerebbe diventare papà? Ho sempre desiderato questa cosa, il problema che mi sto ponendo è: ma non sono troppo grande adesso? Ho 45 anni. Mi faccio tutti i conti…se lo faccio a 47, quando lui avrà 13 anni, io ne avrò 60”, ha detto a Verissimo il conduttore, a cui Silvia Toffanin ha replicato divertita: “Se ti dai una sbrigata, ce la fai a stare nei tempi”.

Filippo Bisciglia: la confessione sui figli e il padre

A Verissimo Filippo Bisciglia ha ribadito ancora una volta il suo grande amore per Pamela Camassa e a seguire ha risposto stupito ad alcune domande di Silvia Toffanin in merito alle condizioni di suo padre, a cui di recente è stata amputata una gamba. Il conduttore non sapeva che la conduttrice sapesse delle condizioni di suo padre e ha risposto alle sue domande affermando:

“Gli hanno amputato una gamba. Lui è della vecchia generazione. Quando gli chiedi come sta, ti dice sempre che sta bene. Quando tralasci le cose, arrivi alla conclusione finale che purtroppo è la più brutta, ed è stata questa. A casa ho mamma che è fortissima, è una roccia. Ho nonna che ha 99 anni e papà senza una gamba che gira per casa. Mamma è la più forte.”

