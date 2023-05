Sonia Bruganelli ha voluto fare una puntualizzazione rispetto a quanto affermato da Laura Freddi in una vecchia intervista.

In una sua vecchia intervista per il Corriere della Sera, Laura Freddi aveva confessato alcuni retroscena sul suo rapporto con Paolo Bonolis, da lei lasciato a suo dire mentre era “all’apice del successo”. L’amica della showgirl Sonia Bruganelli, attuale moglie del conduttore, ha replicato alle sue parole precisando nelle sue stories:

“Beh, l’apice del successo lo ha raggiunto con me”, e ancora: “Comunque non era proprio sconosciuto prima”.

Paolo Bonolis Laura Freddi

Sonia Bruganelli: la frecciatina a Laura Freddi

Pur avendo condiviso l’amore per lo stesso uomo, Laura Freddi e Sonia Bruganelli sono diventate ottime amiche e in più occasioni le due hanno manifestato il loro affetto e la loro stima reciproca.

Nelle ultime ore però Sonia Bruganelli ha stupito tutti scagliando quella che sembra essere una frecciatina contro la sua famosa collega, che in passato in un’intervista al Corriere aveva detto:

“Ho conosciuto Paolo durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota (…) Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito, visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del suo successo”. Laura Freddi replicherà alle parole di Sonia Bruganelli in merito a ciò che aveva dichiarato in tv?

