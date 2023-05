La piccola Azzurra Fantini, figlia di Beatrice Valli e Marco Fantini, è stata portata d’urgenza al pronto soccorso.

Beatrice Valli ha trascorso ore di puro terrore per sua figlia, la piccola Azzurra, che avrebbe ingoiato una moneta. L’influencer e suo marito si sono recati in pronto soccorso con la bambina, che è stato sottoposta ai dovuti controlli da parte dei medici e fortunatamente la vicenda si sarebbe concluso per il meglio.

“Siamo tornati ed eccoci qui. Menomale che la monetina è stata ingoiata ed è andata nell’intestino quindi dovrebbe uscire nei prossimi due giorni. Abbiamo preso un grande spavento”, ha dichiarato Beatrice nelle sue stories dopo il grande spavento da lei vissuto.

Beatrice Valli: la figlia in ospedale

Beatrice Valli è da poco diventata mamma della sua quarta bambina e nelle ultime ore, attraverso i social, ha manifestato la sua preoccupazione per la sua terza figlia, Azzurra, che avrebbe ingoiato una moneta.

Lei e suo marito, da subito allarmati, hanno portato la bambina in pronto soccorso, dove sarebbe stata sottoposta ai dovuti controlli da parte del team medico e, fortunatamente, tutto si sarebbe risolto solamente con un grande spavento. Una volta rientrata a casa Beatrice Valli ha aggiornato i suoi fan, che non hanno mancato di esprimerle il loro affetto e il loro calore per via di quanto accaduto.

