Beatrice Valli e Marco Fantini hanno dato il benvenuto alla loro quarta bambina Matilda Luce e sui social sono stati travolti da una pioggia di like.

Con enorme gioia Beatrice Valli e Marco Fantini hanno annunciato via social la nascita della loro bambina, quarta figlia femmina dopo Alessandro (avuto da Beatrice durante la sua precedente relazione con Nicolas Bovi), e le piccole Bianca e Azzurra. La notizia della gravidanza era trapelata ancor prima che l’influencer e suo marito dessero l’annuncio pubblicamente a causa del pancino già evidente di Beatrice.

Beatrice Valli: è nata la quarta figlia

Un altro fiocco rosa è stato appeso in casa Valli-Fantini: la coppia sbocciata a Uomini e Donne ha annunciato l’arrivo della quarta figlia, Matilda Luce Fantini, la cui attesa è stata ampiamente raccontata via social nei mesi scorsi. Marco Fantini, già papà delle piccole Bianca e Azzurra, non ha fatto segreto che avrebbe voluto un figlio maschio ma a seguire lui e Beatrice si erano sbrigati a precisare che l’arrivo di un’altra bambina sarebbe stata per loro una benedizione.

La gravidanza è stata caratterizzata da alcuni problemi di salute per l’influencer, che ha dovuto trascorrere del tempo a riposo e prendendosi cura di sé stessa. Per fortuna tutto si era risolto per il meglio e ora che la piccola Matilda è nata i fan sono più entusiasti che mai e in queste ore in tanti stanno facendo le loro congratulazioni all’influencer e a suo marito.

“Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto!”, aveva dichiarato Beatrice annunciando la sua gravidanza via social e lasciando tutti di stucco. Dopo le nozze lei e Marco Fantini si sono trasferiti in una casa più grande, pronta ad accogliere la loro numerosa famiglia.

