L’incoronazione di Carlo III sarà all’insegna della famiglia allargata e infatti sarà presente all’evento anche l’ex marito di Camilla.

Il prossimo 6 maggio all’Abbazia di Westminster si svolgerà la solenne cerimonia d’incoronazione di Re Carlo III e sembra che ad essa prenderà parte anche l’ex marito della Regina Consorte, Andrew Parker Bowles, oltreché ovviamente i loro due figli (Tom e Laura). Camilla ha mantenuto un buon rapporto con il suo ex marito e, dopo il divorzio (avvenuto nel 1995), i due avrebbero continuato a frequentarsi come buoni amici.

Re Carlo: l’ex marito di Camilla all’incoronazione

La cerimonia d’incoronazione di Re Carlo III sarà all’insegna della famiglia allargata e infatti, stando a quanto riporta Vanity Fair, all’evento sarà presente anche “l’ex rivale in amore” del Re, Andrew Parker Bowles. Lui e Camilla sono stati sposati dal 1973 al 1995 e insieme hanno avuto due figli (che li hanno resi nonni rispettivamente di 5 cinque nipoti).

A quanto pare Andrew Parker Bowles ha mantenuto ottimi rapporti con la sua ex moglie in questi anni e per questo parteciperà alla cerimonia d’incoronazione del Re (dopo la quale Camilla sarà ufficialmente Regina Consorte). Secondo i rumor in circolazione la grande assente alla cerimonia d’incoronazione sarà Meghan Markle, mentre il secondo figlio del Re, il Principe Harry, potrebbe sedere in decima fila.

