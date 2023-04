L’ex insegnante di Amici Steve LaChance ha pubblicato un messaggio sui social che sembra essere una frecciatina contro il programma tv.

Steve LaChance è stato uno degli storici e più apprezzati professori di Amici ma i suoi rapporti con gli altri membri del programma tv si sarebbero interrotti bruscamente e oggi lui continua a dedicarsi in privato alla sua attività di insegnante di danza e coreografia. Attraverso i social (stando a quanto riporta Il Messaggero) LaChance ha condiviso in queste ore un video delle prove delle ex allieve di Amici Giulia Ottonello e Anbeta Toromani e avrebbe scritto: “Bei tempi. Si lavorava così tempo fa. Si lavorava tantissimo per un risultato di tantissimi emozioni. Dovunque e comunque… Viva la danza“.

Steve LaChance: la frecciatina a Amici

In queste ore il celebre coreografo Steve LaChance è finito al centro del gossip per un messaggio da lui pubblicato sui social e che, secondo alcuni, sarebbe stato una sorta di frecciatina contro il programma tv di Maria De Filippi.

LaChance è stato uno dei volti storici del programma ma sembra che tra lui e la produzione di Amici i rapporti si siano bruscamente interrotti per alcune divergenze di vedute relative alla crescita e alla formazione degli allievi. Dopo aver detto addio ad Amici, LaChance ha comunque continuato a lavorare come coreografo ed insegnante di danza e ha preferito mantenere il massimo riserbo sui motivi che lo hanno spinto a lasciare lo show.

