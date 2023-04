Attraverso i social Micol Incorvaia ha replicato contro chi l’ha presa di mira per la sua presunta “scarsa igiene” al GF Vip 7.

Reduce dall’esperienza al GF Vip 7 Micol Incorvaia, sorella minore di Clizia Incorvaia, si è trovata a fare i conti con i suoi haters e in queste ore ha replicato contro coloro che l’hanno accusata di non lavarsi abbastanza (almeno stando a quanto avrebbero notato durante la sua permanenza al reality show).

“Io me li lavavo i capelli ovviamente. Mi avrete visto poche volte fare la doccia perché di solito andavo in vasca. Poi io ho i capelli grassi e già dopo un giorno sembrano sembrano sporchi. Per questo ogni tanto tamponavo con la cipria. Mai detto di mettermi la cipria per non lavare i capelli”, ha affermato l’influencer nelle sue stories e, a seguire, si è espressa anche sul suo rapporto con Edoardo Tavassi.

Micol Incorvaia replica agli haters

Micol Incorvaia ha replicato contro i leoni da tastiera che, durante la sua permanenza al GF Vip, l’hanno accusata di non lavarsi. Qualcuno l’ha anche criticata per via del suo rapporto con Edoardo Tavassi visto che, una volta terminato il programma, i due si sono mostrati solo di rado insieme via social. Micol ha fatto chiarezza in merito alla questione e, dopo aver specificato che tra lei e Edoardo le cose stiano procedendo a gonfie vele, ha aggiunto:

“Il ritorno alla realtà è stato stupendo. (…) E no, non mi aspettavo di trovare una persona del genere, ma mai nella vita, figuriamoci al Grande Fratello. In più, viverlo fuori dalla Casa è una cosa pazzesca, molto più bello di viverlo dentro la Casa chiaramente. E sono certa che continuerà così. Anzi non vedo l’ora di andare avanti e riuscire a collezionare ancora più momenti e a vivere sempre più cose della vita reale“. La storia tra i due è destinata a durare?

Riproduzione riservata © 2023 - DG