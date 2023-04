Giulia Cavaglià, ex tronista di UeD, si è scagliata via social contro un’hostess che, a suo dire, le avrebbe fatto perdere un volo.

Giulia Cavaglià si è sfogata attraverso le sue stories via social contro un’hostess di una nota compagnia aerea che, a suo dire, non le avrebbe consentito di salire sul suo aereo per soli 4 minuti di ritardo. L’ex tronista avrebbe inoltre chiesto alla hostess di fornirle le sue generalità e a seguire ha affermato che la vicenda le avrebbe causato un attacco di panico e che, per questo, la compagnia aerea avrebbe meritato di chiudere. “Ho avuto un attacco di panico non riuscivo a respirare, la gente è cattiva senza motivo. Odio fare queste cose ma siete delle m*rde e dovete chiudere!”, ha tuonato via social.

Giulia Cavaglià contro l’hotess: i dettagli

Attraverso un duro sfogo via social Giulia Cavaglià si è scagliata contro una famosa compagnia aerea ed è arrivata addirittura ad affermare che avrebbe creato una petizione contro di essa perché una hostess le avrebbe impedito di salire a bordo del suo aereo a causa del suo ritardo di alcuni minuti. Sulla vicenda è intervenuta Selvaggia Lucarelli, che via social ha scritto:

“La ragazza dovrebbe imparare che negli aeroporti esistono regole e slot e se arrivi in ritardo non devi prendertela con la dipendente chiedendo le sue generalità manco fossi la polizia di stato (…) Inc***zati con te stessa e impara che gli aerei non ti aspettano manco se hai 1 milione di follower. Se a ciò aggiungiamo le lacrime vere quanto quelle della Madonna di Trevignano e le accuse di istigazione agli attacchi di panico, mamma che pena.” Giulia Cavaglià replicherà alle parole della giornalista nei suoi confronti? In queste ore in molti hanno dato prova di pensarla come Selvaggia Lucarelli ma, ovviamente, c’è anche chi ha preso le difese dell’ex tronista.

