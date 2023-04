Oriana Marzoli si è concessa una passeggiata in centro con Alberto De Pisis e ha svelato cosa si sarebbero detti lei e Daniele Dal Moro.

Ora che è finalmente giunta al termine la loro esperienza al GF Vip, Oriana Marzoli e Alberto De Pisis si sono concessi una giornata di shopping per le vie del centro a Milano e l’influencer in queste ore si è mostrata anche dopo una videochiamata fatta con Daniele Dal Moro, con cui sembra essere sbocciata un’appassionata liaison. “Mi ha chiesto di scegliere”, ha detto con malizia Oriana mentre mostrava ai fan i capi d’abbigliamento da lei provati e svelava alcuni retroscena sulla conversazione avuta con Daniele.

Oriana Marzoli

Oriana Marzoli e Alberto De Pisis insieme a Milano: i dettagli

Oriana Marzoli sembra essere più felice che mai ora che è tornata alla normalità e nelle ultime ore, insieme all’amico Alberto De Pisis, si è concessa una passeggiata per le vie del centro a Milano. “Ecco Alberto che finge di capire qualcosa di arte”, ha detto scherzosa Oriana ai suoi fan mostrandosi difronte ad alcune opere d’arte in compagnia del suo ex coinquilino.

In tanti nel frattempo non vedono l’ora di saperne di più sulla sua liaison con Daniele Dal Moro, sbocciata proprio all’interno del GF Vip. I due sono destinati a formare una delle coppie nate grazie al reality show di Signorini? Al momento sembra ancora presto per dirlo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG