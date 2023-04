Problemi “di cuore” per Claudia Gerini che in occasione dell’uscita del suo libro ha raccontato il suo rapporto con l’amore…

Intervistata da Gente, anche in occasione dell’uscita del suo libro dal titolo ‘Se chiudo gli occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice’, Claudia Gerini, nota attrice, ha parlato del suo rapporto con l’amore e le difficoltà, alla soglia dei 51 anni, di trovare un partner che davvero le piaccia.

Claudia Gerini, l’amore e l’app di incontri

Claudia Gerini

Dopo aver negato il ritorno di fiamma con l’ex Simon Clementi, la Gerini ha voluto precisare: “Lo scriva: ‘la Gerini è messa male in amore’. Non c’è nessuno che mi piace. A Roma in questo momento non c’è gran fermento. Sarà quello? Forse bisogna andare a Berlino o a Parigi? Forse in Texas, qualche bel cowboy vecchia maniera…”, ha ironizzato.

E forse è anche per questo che tra una battuta e un’altra nel corso dell’intervista l’attrice ha ammesso che probabilmente farà uso di un’app di incontri americana, Raya: “Me ne hanno parlato le mie amiche di Los Angeles. Ora devo capire come funziona. Mi voglio registrare subito”.

Sul suo libro, in uscita il 2 maggio: “Io sono come un cavallo di razza, bisogna sapermi domare, addomesticare, farmi correre libera, ma anche tenermi, in equilibrio di libertà e presenza. Ho usato la metafora del cavallo perché sono Sagittario. A me piace essere libera, viaggiare. E poi faccio un tipo di lavoro per cui incontro molte persone. Devo avere vicino un uomo che capisca questo mio bisogno di indipendenza e di libertà, ma che poi, quando stiamo assieme, sappia il fatto suo. Un uomo con personalità, che non lasci decidere solo me. Odio quelli del ‘facciamo come vuoi tu, amore’. A me piace il ‘facciamo come vogliamo noi due’”.

Di seguito anche un post Instagram dell’attrice col suo libro:

