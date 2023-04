Simone Coccia Colaiuta è tornato a ribadire i suoi sentimenti per la Pezzopane e ha anche ammesso di non escludere di tornare insieme a lei.

Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane hanno inaspettatamente annunciato alcuni giorni fa la fine della loro lunga e importante storia d’amore. L’ex gieffino, ospite a Domenica In, ha svelato che l’ex deputata del PD sarebbe stata il grande amore della sua vita e ha anche affermato che, in futuro, non escluderebbe di tornare insieme a lei.

“Quella con Stefania è stata l’unica storia importante della mia vita. Nemmeno in futuro ritroverò una donna così”, ha ammesso, e ancora: “Non escludo nulla. Ci sono tante coppie che pensavano fosse finita e poi sono tornate insieme. Sicuramente ci sentiamo tutti i giorni, l’ho sentita fino a un’ora fa. Il nostro rapporto continua a vivere. Forse potrebbe essere un momento di riflessione. Questi 9 anni sono stati belli ma anche molto pesanti.“

Stefania Pezzopane – Simone Coccia Colaiuta

Simone Coccia: la confessione su Stefania Pezzopane

Simone Coccia Colaiuta ha ribadito a Domenica In tutto il suo amore per Stefania Pezzopane, da cui si è separato pacificamente dopo 9 anni d’amore. I due hanno mantenuto buoni rapporti e, stando a quanto hanno affermato, avrebbero deciso di mettere fine alla loro relazione unicamente perché l’amore, col tempo, si sarebbe affievolito e il loro rapporto ne avrebbe inevitabilmente risentito.

“Si era trasformato quasi in un’amicizia. Non ci sono colpe da una o dall’altra parte. È venuto a mancare l’amore e forzare le cose non so fino a che punto sia giusto”, ha confessato Simone Coccia Colaiuta al salotto tv di Mara Venier. Come lui anche Stefania Pezzopane ha espresso tutto il suo dolore per la fine della loro storia.

