Si tratta del terzo divorzio per la nota attrice. Dopo 11 anni di matrimonio è finito il rapporto tra Shannen Doherly e Kurt Iswarienko. A renderlo noto People che riporta le parole della portavoce del volto noto di tv e cinema. Per la donna si tratta della terza separazione.

Shannen Doherty e Kurt Iswarienko si separano dopo 11 anni di matrimonio. Il divorzio è ormai cosa certa e renderlo noto è stata la portavoce della donna a People.

“Il divorzio è l’ultima cosa che Shannen voleva. Sfortunatamente, sentiva di non avere altra scelta”, ha detto ufficialmente l’entourage della famosa attrice diventata famosa con Beverly Hills 90210 e Streghe.

Dalle prime indiscrezioni, la coppia si sarebbe lasciata da tempo e, per la precisione, dallo scorso gennaio. La donna avrebbe chiesto l’assegno di mantenimento e anche che all’ex marito non venga assegnato alcun sostegno economico.

Il sospetto in questa rottura è relativo ad una ipotesi di tradimento da parte dell’uomo nei confronti della donna. Al momento, però, non ci sono state dichiarazioni ufficiali sui veri motivi della fine.

Solo la Doherty sui social poco prima che fosse nota la richiesta di divorzio aveva scritto: “Le uniche persone che meritano di essere nella tua vita sono quelle che ti trattano con amore, gentilezza e rispetto totale”.

Di seguito anche un vecchio post Instagram dedicato all’attrice molto famosa e conosciuta anche in Italia:

