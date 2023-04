Una coppia felice solo all’apparenza quella composta da Cristiano Ronaldo e Georgina. Tra i due sembra esserci crisi…

Si susseguono ormai da qualche tempo i rumors di una crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Nelle ultime ore sarebbe arrivato anche un parere illustre relativo ai pensieri del calciatore riguardo alla compagna. CR7 si starebbe stancato di alcuni comportamenti della donna…

Cristiano Ronaldo e i motivi della crisi con Georgina

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

“Cristiano non è felice. Georgina passa la giornata chiusa in un centro commerciale a Riyadh e questo è uno dei motivi per cui il calciatore inizia a trovare questa storia poco divertente”. Inizia in questo modo il pensiero del noto psicologo Quintino Aries che, ospite del programma di gossip Noite das Estrelas sulla rete portoghese CMTV, ha spiegato quella che sembra essere la situazione del giocatore e della sua compagna, madre dei suoi figli.

L’intera famiglia si è spostata in Arabia per seguire l’esperienza calcistica del portoghese con l’Al-Nassr ma le cose non sembrano andare benissimo.

“Georgina non fa altro che spendere e spendere e, cosa peggiore di tutti, pensa di essere all’altezza degli standard di Ronaldo. E questo a lui non piace”, ha detto ancora lo psicoloco.

“Non stanno bene ed è probabile che si separino. La realtà è che Cristiano Ronaldo è stufo di lei. Questa è la realtà. Continuo a dire che non ci saranno matrimoni. Stanno insieme per questioni di marketing”, ha aggiunto nel corso della stessa trasmissione anche il giornalista Leo Caeiro.

Ad ogni modo, i due continuano a farsi vedere sorridenti suoi social. La verità, però, potrebbe essere un’altra…

Di seguito anche un recente post Instagram con la coppia:

