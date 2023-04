Un salto nel passato per Chiara Ferragni che ha mostrato una foto di quanto era adolescente. Lo scatto virale ha generato non pochi commenti.

Ogni suo contenuto social fa discutere, nel bene o nel male. Anche una foto del passato, da adolescente, non poteva che fare un certo effetto. Stiamo parlando, ovviamente, di Chiara Ferragni che ha pubblicato su Instagram uno scatto nel quale, per sua stessa ammissione, ambiva ad assomigliare a Christina Aguilera. Il risultato però non era stato ottimale…

Chiara Ferragni e la foto “come” Christina Aguilera: le reazioni

Un salto nel passato, come detto, per Chiara Ferragni che in queste ore ha condiviso su Instagram una sua foto a 15 anni con un look che, almeno nelle intenzioni, l’avrebbe dovuta far assomigliare a Christina Aguilera, la nota cantante.

Qualcosa, però, non aveva funzionato e lei stessa ci ha scherzato su: “Ragazzi comunque mi fa troppo ridere la foto che ho appena postato: avevo 15 anni ed ero in vacanza e all’epoca ero, come lo sono adesso del resto, ma prima ero proprio patita di Christina Aguilera e in spiaggia c’era questa ragazza che faceva le treccine e quindi io ho pensato di farmele credendo di sembrare lei”, ha detto la moglie di Fedeze nelle sue stories commentando appunto la foto condivisa.

“Non avevo tenuto conto, però, che avessi i capelli troppo corti e quindi sono uscite più o meno dieci treccine. Il risultato non è stato quello sperato”.

Un ricordo divertente, quindi, per la bella Chiara che, però, ha generato anche diverse critiche dai soliti haters. “A 15 anni nella Repubblica Dominicana, io a 15 anni non avevo neppure il motorino”, ha scritto un utente. “Quando non c’erano i filtri”, ha aggiunto un altro.

Insomma, ogni contenuto social della bella influencer è sempre fonte di grandi “dibattiti”…

Di seguito anche il post Instagram con la foto in questione e i tanti commenti (di ogni genere) ricevuti:

