Dopo la festa a Napoli, arriva anche quella a Milano per Santiago, figlio di Belen e Stefano De Martino. Il papà era, però, assente…

Quando si tratta di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ogni indizio o potenziale situazione di “incertezza” viene amplificata. E così, anche in occasione del compleanno bis del loro figlio Santiago, vista l’assenza dell’ex ballerino, i rumors sulla coppia non sono mancati. In questo caso, però, c’è una spiegazione.

Stefano De Martino assente al compleanno bis di Santiago: il motivo

Stefano de Martino

Nelle scorse ore, come anticipato, a Milano è andata in scena la festa di compleanno “bis” di Santiago, figlio appunto di Belen e Stefano. La famiglia, in realtà, aveva già festeggiato unita a Napoli ma ha voluto replicare con altri amici del ragazzino.

Unica pecca: questa volta papà Stefano era assente. “Santiago De Martino fa il bis. Belen festeggia i 10 anni del figlio primogenito, compiuti lo scorso 9 aprile e già celebrato in famiglia a Napoli durante il weekend pasquale, con una mega festa a Milano. Stavolta ci sono tutti gli amichetti del bambino. Stefano De Martino, però, non c’è e subito arrivano forti le voci di una nuova crisi”, ha scritto Pipol Gossip sull’argomento.

Una voce, però, messa subito a tacere da Veronica Cozzani, madre della showgirl argentina. La nonna di Santiago è entrata in scena sui social per spiegare la situazione: “Lui lavora in teatro! Per quello abbiamo fatto il compleanno a Napoli”.

Insomma, nessuna crisi di coppia e tantomeno altre problematiche legate alla famiglia. Stefano si è dovuto assentare causa impegni di lavoro che lo vedranno protagonista oltre che a teatro anche in tv con la ripresa di ‘Bar Stella’.

Di seguito anche alcuni post Instagram di una pagina dei fan di Belen e Stefano con le immagini del compleanno bis a Milano:

