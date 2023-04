Un regalo davvero importante per Aurora Ramazzotti con un significato profondo “per tutta la vita”. Il gesto.

Si sta godendo insieme al suo Goffredo Cerza la nuova vita da genitore e, nel caso specifico da mamma. Parliamo, ovviamente, di Aurora Ramazzotti che in queste ore si è mostrata sui social in diverse vesti. Le ultime, in quelle di nuora sorpresa da una regalo della suocera. Un anello importante…

Aurora Ramazzotti, l’anello “per tutta la vita”

Aurora Ramazzotti

Se in passato era stato proprio un anello a far parlare di Aurora e di Goffredo scatenando svariate ipotesi, compresa quella delle nozze, adesso è un altro gioiello a tenere bando. Anche in questo caso un qualcosa “per tutta la vita”.

Sui social, Francesca, madre di giovane Cerza, ha donato alla nuora un bellissimo e importantissimo anello scrivendo nella didascalia della sua storia: “Grazie ad un amico che da sempre mi accompagna nelle cose importanti della mia vita per aver realizzato questo bellissimo anello per una persona speciale… Spero lo indossi per tutta la vita. Grazie soprattutto a Massimone”.

Un messaggio e un dono decisamente dolce dedicato alla nuora con la speranza che la ragazza porti il prezioso dono per tutta la vita. La conferma che il rapporto tra tutti i membri della famiglia è davvero stupendo. Adesso manca solo un altro tipo di anello. Ma a quello ci deve pensare il buon Goffredo. Staremo a vedere quando arriverà…

Di seguito, invece, un recente post Instagram della neo mamma a passeggio col piccolo Cesare:

