Dopo la rottura con Manila Nazzaro torna a parlare Lorenzo Amoruso che spiega ai fan come stanno le cose con l’ex Miss.

Una coppia tanto apprezzata ma che, dopo la recente rottura, ha lasciato i fan senza parole. Parliamo di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso con l’uomo che nel corso di un box domande su Instagram ha dato la sua versione dell’amore senza, però, replicare alle dichairazioni dell’ex Miss rilasciate recentemente a Verissimo.

Lorenzo Amoruso e la storia con Manila Nazzaro

Manila Nazzaro

Nel corso di un box domande su Instagram, Lorenzo Amoruso ha parlato per la prima volta della sua relazione, apparentemente finita, con Manila Nazzaro. L’ex calciatore ha ringraziato i seguaci per il tanto affetto rimanendo sorpreso per le belle parole a lui dedicate.

“Grazie a tutti. Siete stati davvero centinaia se non migliaia a sostenere me e Manila come coppia. Non me l’aspettavo. Cosa ne penso dell’intervista a Verissimo dell’ex? Non penso poiché credo che il passato sia passato e non si può cambiare. Io voglio concentrarmi sul presente e sul futuro viste le scelte ormai fatte da Manila”.

E ancora a chi gli ha chiesto quali fossero i reali motivi della fine della storia: “Non replicherò a ciò che ha detto Manila, ma vi posso dire che sono discussioni che succedono in tantissime famiglie moderne”.

Quando un utente ha ipotizzato il ritorno insieme dei due: “Eh volere è potere ma poi c’è l’altra metà e bisogna capire se lei ha ancora questa voglia. Io credo che in sei anni ho dimostrato qual era il mio ideale di famiglia”.

Infine, a chi ha chiesto se si fossero visti di recente: “Ci siamo sentiti per telefono, ma non ci siamo praticamente mai incontrati negli ultimi due mesi e mezzo. Pochi giorni fa però l’ho vista perché mi ha ridato le chiavi di casa. Lei ha ovviamente deciso di tornare a casa sua con i suoi ragazzi e lasciare questa dove sono io e in cui abbiamo convissuto per un anno. Non so cosa ci riserverà il futuro”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della coppia quando ancora le cose andavano per il verso giusto:

