Dichiarazioni forti per l’ex GF Vip a proposito dei concorrenti dell’ultima edizione del reality. Cosa ha detto e chi è.

Nonostante la fine del reality avvenuta ormai da diverse settimane, un ex GF Vip torna a parlare dell’ultima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini e non risparmia critiche a tutti i concorrenti. Il motivo? Le attività di questi ultimi dopo la fine della trasmissione.

Ex GF Vip al veleno: le parole contro i concorrenti

Alfonso Signorini

A parlare del Grande Fratello Vip e l’ex concorrente Luigi Favoloso che nel 2018 era stato gieffino quando al timone del programma c’era Barbara D’Urso.

“Ho guardato per curiosità le storie dei ragazzi appena usciti dal Grande Fratello. Ho visto che qualcuno ha passato la serata al cinema, altri in casa. Io quando ho fatto in GF nel 2018 il primo venerdì sera senza lavoro l’ho fatto a fine 2019, un anno e mezzo dopo”, ha detto l’uomo come riportato da Leggo. “Forse quei fandom di coppia ottenuti fondendo i nomi dei personaggi, o storpiandoli, in realtà sono una ca*ata sopravvalutata. Si pensa che il pubblico sia tutto come quei 500 invasati che lanciano hashtag e fanno le collette per gli aerei”, ha proseguito con frecciata alle coppie nate nel reality l’ex concorrente.

Insomma, le polemiche post GF continuano nonostante la sua conclusione. E dire che questa edizione, anche durante le varie giornate, era stata piuttosto tesa e ricca di colpi di scena. Pensavamo fosse finita qui, e invece…

Di seguito anche un post Instagram di Favoloso:

