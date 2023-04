Barbara D’Urso va o resta a Mediaset? La conduttrice è da tempo al centro di diversi rumors a proposito del suo futuro. La presentatrice di Pomeriggio 5 è passata dal possibile addio alla voglia, ipotizzata dagli esperti del settore, di passare addirittura alla concorrenza. In tale ottica, una cena “galeotta” ripresa da Nuovo avrebbe cambiato, forse, ancora una volta i suoi piani…

Il settimanale Nuovo ha pizzicato la conduttrice ad una cena in compagnia di Marco Leonardi, nuovo direttore delle risorse artistiche di Mediaset. Un momento che, come detto, è stato ben documentato.

I due sono stati visti mentre passeggiavano e mentre pasteggiavano. I due sono sembrati molto concentrati durante la cena con gli sguardi molto diretti a conferma che, forse, gli argomenti erano decisamente importanti.

In tale ottica, sono state ipotizzate diverse teorie su questo incontro. Nessun rumors d’amore, sia chiaro, ma solo lavorativo. A quanto pare il dirigente vorrebbe convincere Barbara D’Urso a rimanere a Canale 5. Da capire se effettivamente Leonardi abbia dato inizio a questa “missione” e se alla fine riuscirà in questo tentativo.

Certo è che tra i due c’è una legame di forte stima e amicizia, cosa che potrebbe giocare in favore dell’emittente.

Di seguito anche un post Instagram con le indiscrezioni di Nuovo riprese anche da Dagospia dove sono visibili gli scatti della cena in questione:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram