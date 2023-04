Nel daytime di Amici, lacrime tra due allievi che si sono confrontati in vista delle ultime puntate del Serale del programma.

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici di Maria De Filippi sono state le emozioni. Dalle reazioni per l’uscita di Ramon, eliminato dopo l’ultima puntata del Serale ai primi guanti di sfida fino alle lacrime tra due allievi. Proprio questo ultimo punto ha visto lo sfogo molto intimi di due ragazzi.

Amici, lacrime in casetta: lo sfogo

Come detto, nel corso del daytime andato in onda ad Amici oggi, sono state parecchie le emozioni. In modo particolare a prendersi la scena sono stati Aaron e Cricca che si sono confrontati in modo molto affettuoso e amichevole in casetta.

I due ragazzi, ancora presi dall’adrenalina del Serale finito, hanno parlato di cosa potrebbe accadere in futuro. Aaron ha detto: “Ti devo dire una cosa. Sei forte. Sono un po’ preoccupato se te ne vai”. Il ragazzo non ha saputo trattenere le lacrime e ha aggiunto: “Questa è la prova di quanto ti voglio bene”

Dal canto suo Cricca ha replicato: “Non me ne andrò mai veramente. Rimarranno le cose che ho fatto, le parole che ho detto. E so che rimarranno in te e spero anche in altro. Stai tranquillo. Siamo divnetati grandi. Non ho paura più. Neppure tu ne hai. Probabilmente me ne vado la prossima settimana, ma non è detto. Sono cresciuto. Sarà bello uscire. Nel dispiacere di lasciare questo posto, c’è anche la voglia di tornare a casa”. “Se vado a casa io, tutto va bene. Davvero. Siamo 8 mesi qui dentro”.

Staremo a vedere come andranno le prossime puntate…

Di seguito anche il post Instagram del programma con il dialogo dei due ragazzi:

