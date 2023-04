Ha festeggiato con le persone a lei care Ambra Angiolini i suoi 46 anni. Per lei non è mancata anche una speciale dedica social…

Una festa per i 46 anni con i suoi cari ed in particolare con i suoi figli. Ambra Angiolini ha scelto di trascorrere alcuni bei momenti in famiglia e sottolineare, anche via social, l’importanza del presente e dei veri affetti. Non poteva mancare, poi, anche uno sguardo al suo nuovo fidanzato Andrea Bosca che non ha fatto mancare una particolare dedica…

Ambra Angiolini festeggia i 46 anni: la dedica del fidanzato

Ambra Angiolini

Lo scorso 22 aprile, Ambra Angiolini ha festeggiato i 46 anni e lo ha fatto con le persone a lei più care. A distanza di qualche ora, la donna ha voluto condividere con i suoi seguaci social un post Instagram dove ha ringraziato “il presente” e le cose belle della vita.

La conduttrice, infatti, pubblicando una foto con i figli ha scritto: “Ho scoperto che a 46 anni compiuti è la realtà la cosa che desidero in ogni candelina che ho spezzato. Grazie a loro ho la vita vera che volevo e anche grazie al mare d’amore che arriva da voi. Grazie (chi ha i diritti di questa parola si merita la ricchezza eterna”.

Come anticipato, a rendere tutti ancora più bello e dolce, ci ha pensato il nuovo fidanzato della showgirl, Andrea Bosca che, sempre via social, non ha fatto mancare un suo personalissimo pensiero a conferma che i due, ormai, non si nascondono più: “Sei tutto lo splendore”, le sue parole dedicata alla bella Ambra.

Di seguito anche il post Instagram con il messaggio della conduttrice per il suo compleanno e i ringraziamenti:

