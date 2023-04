Retroscena sull’ultima puntata del Serale di Amici andato in onda. Tre esibizioni sarebbero state tagliate. Il motivo.

L’ultima puntata andata in onda del Serale di Amici di Maria De Filippi ha destato più di una polemica. Non solo i telespettatori non hanno condiviso la scelta sull’eliminato finale ma a quanto pare ci sarebbero stati pure dei tagli alle esibizioni…

Amici, tre esibizione tagliate nell’ultimo Serale

Maria De Filippi

Come detto, dopo la messa in onda dell’ultima puntata del Serale di Amici, la sesta per la precisione, sono state diverse le polemiche. L’ultima riguarda quello che pare essere stato un taglio a ben tre esibizioni.

Pare che sia stato tagliato per intero l’ultimo blocco, nello specifico quello decisivo con i passaggi che hanno portato i giudici a salvare il ballerino Mattia lasciando a rischio eliminazione Cricca e Ramon. Prima del giudizio finale, infatti, gli allievi, come riportato da Biccy che parla di talpe che hanno assistito alla registrazione ufficiale, si sarebbero esibiti di nuovo, ma queste performance non sono mai andate in onda.

Il ballerino di Raimondo Todaro ha presentato una coreografia contaminata sulle note di It’s My Life, Ramon, allievo della professoressa Alessandra Celentano ha fatto una variazione di danza classica su Le Tasche Piene Di Sassi mentre il cantante si è esibito sulle note di Cercavo Amore di Emma. Esibizioni che, come detto, non sono andate in onda.

Il motivo di tale decisione non è, al momento, conosciuto. Non è la prima volta che nel programma avvengono delle “censure” o comunque dei tagli. In precedenza era stata tagliata una lite con Todaro protagonista.

Di seguito anche il post Instagram del programma con il momento dell’eliminazione:

