Parole strazianti per Mara Venier che si è lasciata andare a ricordi sulla sua infanzia e sulla compianta madre.

Dopo il weekend di lavoro con Domenica In, Mara Venier ha deciso di staccare la spina e di tornare in un posto a lei molto caro: Venezia. La nota conduttrice si è mostrata sui social nella sua città e, come era inevitabile che fosse, per lei è stato un turbinio di emozioni che l’hanno portato a ricordare anche la sua compianta madre.

Mara Venier, il ricordo della madre a Venezia

Mara Venier

Attraverso un filmato pubblicato sul proprio profilo Instagram, la Venier ha voluto condividere alcune emozioni con i suoi fans. La Zia ha spiegato di trovarsi, appunto a Venezia, e di avere tantissimi ricordi legati alla sua infanzia.

“E poi… Arrivo piena di buoni propositi e mi dico basta Mara sii forte. Invece vedo la mia Venezia e parte la mia testa con i miei ricordi …e la mancanza di mia mamma mi toglie il respiro. Ma vado avanti”, le sue parole nel post a corredo appunto di un video in cui si trova a bordo di una imbacazione che circola in un canale.

Nel filmato stesso, la donna ha aggiunto: “Quanti ricordi. Ogni posto ho un ricordo di quando ero ragazza. Ah, bello!”.

Non sono mancati gli immediati commenti da parte di amici e seguaci che, nel giro di pochissimi minuti, hanno davvero preso d’assalto la bacheca della conduttrice con messaggi e parole d’affetto a conferma di quanto la donna sia amata e apprezzata.

Di seguito anche il post Instagram della “Zia”:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG