Momento di tensione o gag? Chi lo sa, ma nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi è stata “scaricata” da Alvin…

Se nei mesi scorsi erano stati solo rumors, tra l’altro apparentemente poco veritieri, adesso un pizzico di tensione pare esserci davvero tra Ilary Blasi e Alvin, rispettivamente conduttrice e inviato de L’Isola dei Famosi. La presentatrice, infatti, è stata “scaricata” in diretta tv nel corso della seconda puntata.

Ilary Blasi, tensione con Alvin: cosa è successo

Ilary Blasi

Come molti telespettatori hanno notato, nel corso della seconda puntata de L’Isola dei Famosi, ci sono stati diversi momenti di tensione, tra “arrabbiature” vere e gag. Da capire cosa sia avvenuto per davvero tra Ilary e Alvin con l’inviato che ha lasciato la diretta perché (apparentemente) stufo del modus operandi della conduttrice.

Complice il ritardo di voce, per via della distanza tra l’Italia e l’Honduras, esattamente come di solito accade tra presentatrice e inviato sono andati in scena dei momenti di confusione con annessi battibecchi in diretta.

In primo luogo, un pizzico di tensione c’era stato nel corso della prova di Mazzoli e Noise quando la Blasi non aveva apparentemente compreso le regole e Alvin, dal canto suo, le aveva fatto notare: “Ma dove eri quando spiegavo?”.

Successivamente è stato il tempo dei voti con gli Hombres hanno scelto Andrea Lo Cicero come leader, gli Accoppiados Simone Antolini e le Chicas Helena Prestes.

Mentre Alvin provava a fare un riassunto, ecco di nuovo che la conduttrice lo ha interrotto più volte, creando una certa confusione.

Stufo di questa situazione, l’invitato – da capire se per gag o per reale fastidio – ha abbandonato in diretta la palapa con i naufraghi in persona che a gran voce hanno chiesto il suo ritorno.

Nel mentre, in studio, tutti sono rimasti senza parole domandandosi dove fosse finito.

Staremo a vedere se si è trattato di un gioco oppure no…

Di seguito anche un post Twitter di un utente con quanto accaduto:

il modo in cui alvin non sopporta ilary quasi quanto l’odio di ilary per papi sksksksk

pic.twitter.com/N9zrRAoKra — 𝔣𝔢𝔡𝔢𝔯𝔦𝔠 🐉 (@ruffi4no) April 24, 2023

