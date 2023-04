Paura per Iva Zanicchi che è stata vittima di un incidente. Sui social la donna ha fatto sapere cosa le è successo e come sta.

Sono ore di apprensione per le condizioni di salute di Iva Zanicchi. La cantante ha fatto sapere via social di essere stata vittima di un incidente, per la precisione di una caduta, che la sta costringendo a stare a letto. Ecco cosa è successo.

Iva Zanicchi vittima di un incidente: le parole

Iva Zanicchi

Attraverso un post su Instagram, Iva Zanicchi ha fatto sapere a tutti i suoi seguaci di aver subito una brutta caduta e di essere costretta, in via precauzionale e in attesa degli esami, a rimanere a riposo a letto. La donna ha raccontato con diversi dettagli cosa le sia capitato.

“Cari amici buongiorno. È un’immagine un po’ insolita… non vorrei spaventarvi. Sono tornata da Roma domenica sera finito Il Cantante Mascherato e sono caduta dalle scale”, ha esordito la donna sdraiata sul letto.

“Una caduta orribile che un altro si sarebbe ammazzato”, ha aggiunto. “Mi volevano portare in ospedale ma io ho preferito rimanere a casa. Mi hanno messo immobile a letto per tre, quattro giorni. Mi hanno fatto le lastre: se non c’è niente di grave sospettano qualche piccola microfrattura. Se posso rimanere a casa bene, altrimenti andrò in ospedale qualche giorno”.

La donna ha fatto sapere di avere intenzione di rispettare questo riposo e di voler tenere aggiornati tutti i suoi seguaci: “Vi tengo informati per chi mi vuol bene… E per gli altri, pazienza… Non godete eh!. Bisogna pensare positivo e non perdere il buon umore. Vi voglio bene e vi do un abbraccio”, ha concluso poi la cantante con il suo solito spirito combattivo e ironico.

Per Iva subito una valanga di affetto arrivata con tantissimi commenti, messaggi ed emoticon da parte di amici e fan che hanno lasciato un pensiero proprio sotto il suo videomessaggio.

