Tra Harry e la sua famiglia la tregua sembra ormai un miraggio e a lui sarebbe stato dato un posto in decima fila all’incoronazione del Re.

Stando ai rumor riportati dal Sun le tensioni tra il Principe Harry e il resto della Royal Family sarebbero distanti da una possibile tregua e infatti, secondo i rumor, al principe sarebbe stato addirittura assegnato un posto in decima fila all’Abbazia di Westminster, dove il prossimo 6 maggio si svolgerà la solenne cerimonia d’incoronazione di Re Carlo III. Il posto in decime fila permetterà ad Harry di non stare a contatto con i membri a lui più vicini della Famiglia Reale (come suo fratello William) e soprattutto gli permetterà di defilarsi senza dare troppo nell’occhio al termine della cerimonia.

Principe Harry

Principe Harry: il posto in decima fila all’incoronazione di Carlo

I rapporti tra Harry e il resto della Royal Family sarebbero andati ulteriormente in conflitto dopo l’uscita della sua controversa autobiografia Spare (dove non ha risparmiato attacchi contro suo padre Carlo e anche contro suo fratello William).

Secondo il Sun il principe parteciperà alla cerimonia d’incoronazione unicamente per non dare adito ad ulteriori voci sulla sua insindacabile rottura con il resto della Royal Family e, a cerimonia finita, Harry potrebbe lasciare immediatamente Londra. Secondo i rumor riportati dal Sun la moglie del principe, Meghan Markle, non prenderà parte alla cerimonia d’incoronazione ma resterà in California insieme ai due figli.

