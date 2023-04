Dopo il lutto per sua moglie Lucia, Lino Banfi ha dovuto fare i conti con la scomparsa del suo pronipote, morto suicida a soli 18 anni.

Nei giorni scorsi Lino Banfi e la sua famiglia hanno dato con dolore l’annuncio della scomparsa di Amanuel, pronipote 18enne dell’attore (e nipote di Nicola Lagrasta, suo cognato). La famiglia ha deciso di procedere con la donazione degli organi del ragazzo e in queste ore Banfi ha scritto un messaggio dedicato ad Amanuel in cui ha scritto: “Speriamo che la persona che avrà i tuoi intensi occhi, che hai voluto donare, veda il futuro meno devastante. Ciao adorabile e fragile Amanuel”.

Lino Banfi

Lino Banfi: donati gli organi del pronipote scomparso

Dopo lo shock vissuto il 22 febbraio scorso quando è scomparsa Lucia Lagrasta (moglie di Lino Banfi) l’attore e la sua famiglia hanno dovuto fare i conti con un altro terribile e straziante lutto. Il pronipote dell’attore, un ragazzo di nome Amanuel adottato da Michele Lagrasta e da sua moglie, si è tolto la vita gettandosi dal settimo piano di un palazzo.

All’arrivo dei soccorsi sarebbe stato ancora vivo ma le sue condizioni sarebbero state gravissime e, una volta giunto con l’ambulanza all’ospedale San Raffaele, per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. La famiglia ha deciso di procedere con la donazione degli organi e la vicenda ha commosso i tanti che, in queste ore, hanno appreso la sua tragica storia.

