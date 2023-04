Roberto Bolle ha parlato della sua carriera, del suo amore la danza e i suoi progetti per il futuro in un’intervista a Verissimo.

Uno dei ballerini più famosi al mondo: Roberto Bolle. Ospite a Verissimo, ha parlato a Silvia Toffanin della sua carriera stellare, del suo amore per la danza e i suoi progetti per il futuro.

Roberto Bolle, l’intervista a Verissimo

Roberto Bolle è stato intervistato da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, parlando della sua carriera e dei suoi inizi: “Da piccolo non ero sicuro delle mie capacità. Non ero sicuro di me stesso. Pensavo di non essere pronto per i ruoli importanti che avevano iniziato a darmi quindi durante la mia prima esibizione ero agitatissimo, era venuta mia madre a vedermi. Oggi per me la realtà ha superato ogni mio sogno”.

La conduttrice ha poi chiesto al ballerino se fosse mai caduto sul palco e come gestisce gli errori: “Gli errori capitano sempre – ha risposto Bolle – il talento sta nel non farlo notare al pubblico o rialzarsi subito. Durante uno spettacolo all’Arena di Verona sono caduto di faccia ed è subito scattato l’applauso dal pubblico, per darmi sostegno”.

Il ballerino ha poi parlato dell’esposizione mediatica e sugli effetti che questa ha sulla sua vita privata: “Sì, il successo implica anche una grande esposizione pubblica. Questo è un po’ il rovescio della medaglia. Io ho sempre voluto che la mia vita privata rimanesse privata e sono abbastanza in grado di destreggiarmi e scappare dai gossip e dalle notizie. Sull’amore? È un momento tanto felice, sono felice“. Sui progetti per il futuro, poi: “Mi piacerebbe insegnare la danza ai giovani ragazzi”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG