Ospite a Verissimo, Sonia Bruganelli ha voluto parlare chiaramente del suo rapporto con Paolo Bonolis e della presunta separazione.

Sonia Bruganelli è stata ospite a Verissimo ha parlato una volta per tutte delle voci riguardo una sua presunta separazione da Paolo Bonolis. Negli scorsi giorni, infatti, sono stati numerosi i gossip riguardo ad un comunicato “ufficiale” legato alla coppia.

Sonia Bruganelli, addio a Paolo Bonolis?

Sonia Bruganelli è stata ospite a Verissimo, ma solo in collegamento: “Sto in un posto che non posso svelare. Ecco perchè non sono lì di persona“. Silvia Toffanin ha voluto subito spiegare: “La nostra intervista era programmata per oggi insieme al figlio. Però come potete vedere lei non è qui in studio con noi. Dobbiamo fare un po’ di chiarezza”.

Durante l’intervista Sonia Bruganelli ha toccato diversi temi. Ha parlato della sua nuova esperienza lavorativa nel dietro le quinte della nuova stagione di Ciao Darwin e di sua figlia Silvia: “La maternità è iniziata per me in una maniera molto difficile e mi ha cambiato tutti gli equilibri. Mi sono nascosta in delle versioni di me più leggere per anestetizzarmi dal dolore. Ho dato agli altri una versione di me riveduta e corretta. Oggi Silvia ha 20 anni, sta bene, è una ragazza felice e serena. Fa tutto quello che può fare. In questo momento si trova nello studio di Maria De Filippi.“

Poi ha parlato del suo rapporto con Paolo Bonolis. Silvia Toffanin ha esordito dicendo: “Nei giorni scorsi sono uscite alcune notizie legate a te e Paolo. Secondo queste voci, tu saresti dovuta venire a Verissimo ad annunciare la separazione”. La Bruganelli, scherzando, ha detto: “Ma tu mi ci vedi entrare mano nella mano nello studio ad annunciare una separazione?“ “Fantascienza televisiva”, ha risposto la Toffanin.

Ha poi continuato spiegando: “Sono rimasta molto stupita da questa notizia, noi stiamo insieme da 25 anni. Bisognerebbe fare più attenzione quando vengono scritte queste notizie. Ci sono anche dei figli di mezzi. Non si può dare una comunicato falso, chi l’ha detto? Fatelo dire a noi quello che proviamo. Stiamo insieme, ci vogliamo bene, abbiamo dei figli, lavoriamo insieme, non abbiamo bisogno di comunicare niente. Da cosa sono nati questi gossip? Non lo so, ne sono nati tanti negli anni, non mi pongo più la domanda. Forse perchè è due anni che dico di voler andare a vivere da sola, forse perchè avevo gli occhi puntati addosso per il GF Vip, non lo so“.

Riproduzione riservata © 2023 - DG