Tanti auguri al Principe Louis! Il terzogenito di William e Kate compie oggi 23 aprile 5 anni. Come da tradizione, la Famiglia Reale ha celebrato il compleanno del principino con la pubblicazione di nuove fotografie sui social media dei suoi genitori, i principi di Galles.

Il profilo di coppia di Kate Middleton e del Principe William ha condiviso degli scatti per festeggiare il quinto compleanno del principe Louis. Le foto sono state scattate dalla fotografa Millie Pilkington e non dalla principessa di Galles, che invece aveva solitamente immortalato la famiglia essendo appassionata di fotografia.

“Qualcuno compie 5 anni…Tantissimi auguri al principe Louis!“, si legge nella didascalia della foto pubblicata sui social, che ritrae il bambino sorridente in primo piano seduto su una carriola con indosso un maglione blu e pantaloncini corti. Le foto sono state scattate dalla fotografa a Windsor i primi giorni di Aprile.

L’anno scorso, per il compleanno di Louis, erano state pubblicate foto del bambino sulla spiaggia vicino alla casa di famiglia nel Norfolk. Per il compleanno precedente, invece, era stata pubblicata una foto del bambino con la divisa scolastica della scuola materna.

