Ospite a Che Tempo Che Fa Massimiliano Pani ha svelato alcuni retroscena sulla vita di sua madre, la celebre cantante Mina.

Dall’ormai lontano 1978 Mina è lontana dalle scene e si è ritirata a vita privata a Lugano, in Svizzera. Suo figlio Massimiliano Pani, che è stato in questi anni il portavoce della cantante, ha svelato alcuni retroscena su di lei a Che Tempo Che Fa, dove ha dichiarato anche che sua madre vivrebbe in una sorta di lockdown “autoimposto” da oltre 25 anni.

“Lei è curiosissima, legge molto, ascolta moltissima musica. Ha una vivacità intellettuale invidiabile, che è una cosa che l’ha sempre contraddistinta. Non si annoia. E’ praticamente in lockdown da 25 anni, ma lei sta bene così“, ha svelato.

Mina

Massimiliano Pani: la confessione su Mina

Da anni Mina non appare in pubblico e la decisione, unita al suo talento fenomenale, non ha fatto altro che aumentare l’enorme alone di mistero attorto alla celebre artista italiana. La cantante ha scelto di trasferirsi a Lugano per cercare di vivere con maggiore riservatezza la sua vita privata e di rado uscirebbe persino di casa.

Suo figlio Massimiliano Pani, che ne ha assunto il ruolo di portavoce, ha confessato a Che Tempo Che Fa che sua madre si sarebbe autoimposta una sorta di lockdown e che, grazie alla sua vivacità intellettuale e alla sua curiosità, continuerebbe a dedicarsi alla sua grande passione per la musica. Di recente Mina ha realizzato un duetto con il giovane cantante Blanco (Un briciolo di allegria), che ha espresso pubblicamente tutta la sua gratitudine per il grande onore a lui fatto dalla cantante.

