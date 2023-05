Il weekend è stato ricco di gossip nel mondo vip e tra questi non poteva mancare Chiara Ferragni, che ha attirato l’attenzione dei social.

Chiara Ferragni e Fedez sono stati ancora una volta i protagonisti indiscussi del weekend vista l’uscita della seconda stagione di The Ferragnez e intanto, al Salone del Libro di Torino, Benedetta Rossi ha rotto il silenzio sul suo ultimo sfogo via social. Scopriamo quali sono stati questi e gli altri gossip più discussi del weekend.

Chiara Ferragni

I gossip del weekend: i voti di Chiara Ferragni a Fedez

Dopo l’uscita delle prime puntate di The Ferragnez 2, Chiara Ferragni e Fedez sono tornati ad attirare l’attenzione dei fan sui social. In una scena della serie infatti, il rapper avrebbe chiesto a sua moglie di dargli un voto per le sue prestazioni sotto le lenzuola e l’influencer avrebbe risposto: “Ma va, ma sei scemo? Non dico niente”. La scena è presto rimbalzata in rete, dove non ha mancato di far discutere i fan.

Chiara Ferragni – Fedez

Lo sfogo di Benedetta Rossi

Nel frattempo al salone del libro di Torino è stata ospite Benedetta Rossi, che è tornata a parlare del suo lavoro nel mondo gastronomico e a difendere i suoi fan sui social.

“Le critiche ho lasciato di farmele scivolare. Quando però le critiche diventano il pretesto per attaccare le persone come mei, quelle che credono nei valori sani e basilari, ho sentito il bisogno di esplodere. Di prendere le difese di queste persone. Quando parlo io un po’ si sente. Ci sono, invece, persone che non si sentono e che assorbono quello che leggono”, ha dichiarato la food blogger.

Benedetta Rossi

Alessandro Cattelan in sostituzione di Fazio? Le sue parole

Alessandro Cattelan intanto ha rotto il silenzio sulle voci che lo avrebbero voluto al posto di Fabio Fazio a Rai3 e ha smentito con fermezza la questione affermando: “Un mio amico mi ha mandato uno screenshot di un trafiletto che titolava ‘La nuova tv della destra’ e sotto c’era la mia faccia. E l’ho trovato un po’ forte come collegamento. Ma i giornali scrivono… Sono felice di essere un volto che attira, ma ho trovato il mio posto a Rai Due e spero di continuare lì”, ha dichiarato a La Stampa.

Alessandro Cattelan

Il lutto di Alain Delon

L’ultimo weekend di maggio è stato caratterizzato da un duro lutto per Alain Delon, che ha perso il figlio illegittimo Ari Boulogne. Al momento non sono chiare le dinamiche della scomparsa del 60enne fotografo, che secondo indiscrezioni soffriva di alcuni problemi di salute. Suo fratello Anthony Delon ha scritto sui social in suo onore:

“Riposa in pace Ari. Un destino tragico, che tristezza. Un pensiero questa sera per i suoi due figli”.

Gli 80 anni di Al Bano e le sue confessioni bollenti

Al Bano Loredana Lecciso

Il 20 maggio Al Bano Carrisi ha spento 80 candeline e per l’occasione il cantante ha stupito tutti con un’intervista bollente a Vanity Fair in cui ha dichiarato: “Il s**so è come il cibo: quando ne hai bisogno, devi nutrirti”. Il cantante è oggi felice e innamorato accanto alla storica compagna Loredana Lecciso, con cui ha vissuto un periodo di crisi nel 2018 (poi brillantemente superato).

