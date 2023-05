Morto il figlio illegittimo di Alain Delon. Il grave lutto ha portato la polizia anche a fermare la compagna del defunto.

A 60 anni è morto Ari Boulogne, figlio illegittimo di Alain Delon. Nelle scorse ore è arrivata la notizia da parte dei media francesi tra cui Le Parisien che ha sottolineato come a seguito della morte dell’uomo sarebbe stata fermata la sua compagna.

Morto Ari Boulogne, figlio illegittimo di Alain Delon

Alain Delon

È morto Ari Boulogne, 60 anni, in una situazione ancora da accertare. L’uomo era il figlio illegittimo dell’attore francese Alain Delon. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Parigi alle 4 del mattino di sabato 20 maggio. A riportare la notizia i principali media francesi e, nel dettaglio, come riporta il quotidiano Le Parisien, a dare l’allarme alla polizia sarebbe stata la compagna, 58 anni anni, che era in casa con lui.

Non ci sono ancora informazioni certe relativamente alle dinamiche ma pare che l’uomo soffrisse di problemi di salute e che, di recente, fosse stato anche ricoverato d’urgenza all’ospedale Georges Pompidou. Al momento tuttavia le circostanze della morte, come detto, non sono chiare e dovranno essere accertate dall’autorità.

Proprio per questo, la stessa compagna del defunto sarebbe stata fermata dalla polizia, che sta accertando la possibilità di omissione di soccorso verso Boulogne.

Boulogne è cresciuto con la famiglia Delon, in particolare con la madre dell’attore, Edith, che lo adottò con il suo secondo marito, Paul Boulogne. La paternità da parte di Delon nei confronti del figlio non è mai stata riconosciuta ed è stata anche protagonista di diverse discussioni venute a galla a seguito dell’autobiografia di Boulogne.

Di seguito anche un post Instagram che ricorda il compianto 60enne:

