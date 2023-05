Dopo aver concluso l’esperienza ad Amici, Wax e la sua insegnante Arisa si sono ritrovati a Verissimo in un dolce faccia a faccia.

Un legame speciale nato ad Amici, quello tra Wax, giovane cantante e finalista del programma, e la sua insegnante Arisa che lo ha sempre sostenuto. I due si sono ritrovati nella puntata di sabato 20 maggio di Verissimo e hanno parlato dell’esperienza vissuta e non solo. L’esperta cantante ha raccontato di aver ricevuto dei regali preziosi, soprattutto a livello emotivo, da parte del ragazzo e dei suoi genitori.

Arisa incontra Wax a Verissimo

Nonostante qualche alto e basso che ci sta lungo il percorso nella scuola di Amici, il rapporto tra l’insegnante di canto e l’allievo è stato ottimale e lo stesso giovane artista lo ha dichiarato spiegando: “Lei mi è sempre stata accanto come un’amica. Anzi – ha detto rivolgendosi proprio alla diretta interessata – io ti reputo un’amica”.

Parole importanti anche quelle arrivate dalla cantante che ha raccontato come non solo il ragazzo ma anche i suoi genitori si siano mostrati riconoscenti verso di lei per averlo sostenuto durante Amici e tutto il percorso sino alla finale.

“Mi ha regalato la maglia della finale e non solo. I suoi genitori mi hanno inviato un braccialetto”. Un regalo che dovrebbe essere stato fatto proprio dal papà del giovane cantante che di professione è gioielliere.

