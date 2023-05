Tante notizie, anche clamorose, negli ultimi giorni tra amori, rivelazioni e momenti drammatici. Vediamo i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni davvero ricchi di notizie di gossip e in generale sul mondo dello spettacolo: dall’uscita della seconda stagione della serie su Chiara Ferragni e Fedez, fino al misterioso incidente che avrebbe colpito Harry e Meghan. Non sono mancati, purtroppo, anche alcuni momenti veramente grigi come l’alluvione in Emilia Romagna e la grande solidarietà dei Vip. Andiamo a vedere i più importanti gossip della settimana.

I gossip della settimana: le rivelazioni in The Ferragnez 2

Chiara Ferragni – Fedez

A prendersi sicuramente la scena in questi ultimi giorni sono stati Chiara Ferragni e Fedez con l’uscita di The Ferragnez 2 la serie che racconta la loro vita. In primis l’abito sfoggiato dalla influencer alla premiere ha fatto molto parlare.

Poi, in secondo luogo, sono già state diverse le rivelazioni uscite dalle prime battute delle puntate. Dalla reazione del rapper alla scoperta del tumore, fino a dettagli più piccanti in occasioni di ben altro clima. Una seconda stagione tutta da vivere e da vedere insomma.

L’incidente misterioso di Harry e Meghan

Meghan Markle e Harry

Situazione che sembrava essere drammatica per Harry e Meghan Markle ma che dopo l’uscita della notizia di un brutto incidente dei due a causa di un “inseguimento” da parte dei paparazzi, ha trovato delle smentite e delle versioni ben differenti da parte della stampa e della polizia. Non è dato sapere, quindi, dove stia la verità e cosa sia accaduto davvero: c’è chi, come il portavoce del Principe, parla di “tragedia sfiorata” e chi, invece, sostiene l’esatto opposto, ovvero che non si accaduto nulla.

Sorpresa per il compleanno di Fiorello: la figlia canta per lui

Fiorello

Momento molto tenero a Viva Rai 2 con Fiorello che, nel giorno del suo compleanno, ha ricevuto una sorpresa speciale. Sua figlia Angelica ha cantato in diretta sulle note di ‘Io vagabondo’ e ha fatto emozionare tutti. Lo showman è rimasto senza parole e con le lacrime quasi agli occhi.

Di seguito anche il post con il momento:

Alluvione in Emilia Romagna: la solidarietà dei Vip

Laura Pausini

L’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna ha generato una forte attenzione mediatica anche da parte di volti noti dello spettacolo. In tal senso fra tutti i messaggi e le varie iniziative, spiccano le parole di Laura Pausini che, per far capire il momento, ha condiviso il gesto dei suoi genitori colpiti dal disastro.

Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele

Silvio Berlusconi

Una buona notizia è arrivata proprio nelle ultime ore: Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele. Il Cavaliere era rimasto ricoverato per oltre quaranta giorni ma ora le sue condizioni sono migliorate ed è potuto tornare a casa. Per l’ex Premier anche un breve saluto ai presenti e tanto affetto da parte di suoi cari e dal mondo della politica.

Riproduzione riservata © 2023 - DG