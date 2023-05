In una serie di stories su Instagram, Sophie Codegoni ha raccontato come è stata la sua esperienza col parto della piccola Celine.

Mamma da pochi giorni, Sophie Codegoni ha voluto prendersi un momento per parlare con i suoi fan e per rispondere alle loro curiosità a proposito del parto e di come sia andata la sua esperienza in ospedale nel dare alla luce la sua piccola Celine. L’influencer, attaverso una series di stories su Instagram, ha raccontato senza filtri quanto vissuto.

Sophie Codegoni e il parto: le parole

Sdraiata sul divano (o sul letto), la bella neo mamma Sophie ha raccontato sul parto: “Allora partendo dal fatto che io sono una fifona di prima categoria, sono arrivata all’ospedale terrorizzata. Tutti mi dicevano: ‘preparati perché sarà il dolore più grande della tua vita’. Invece, devo dire che probabilmente sono stata super fortunata perché ho avuto anche dei medici che mi hanno aiutata tantissimo, però, ho proprio un ricordo bello”.

La Codegoni ha spiegato: “Non ho provato quel dolore che tutti mi raccontavano, anzi è stato un dolore minimo, paragonabile a quello del ciclo e in totale è durato quattro ore e mezza. A dire la verità, c’è stato solo un momento dove ho sentito dolore, ma è stato l’unico, e proprio alla fine. Poi, ho cominciato con le spinte ed è nata Celine. Ho vissuto proprio un bel parto”.

Di seguito anche un recente post Instagram molto tenero della neo mamma con la sua piccola:

