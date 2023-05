Momento curioso in The Ferragnez 2 in cui Chiara Ferragni ha dato a Fedez i voti per la sua “prestazione” sotto le coperte…

Dopo l’uscita ufficiale di The Ferragnez 2, arrivano diverse curiosità fornite dalle varie puntate della serie dedicata a Chiara Ferragni e Fedez. Novella 2000 riporta un particolare aneddoto “sotto le coperte” con il rapper che ha chiesto alla moglie di dargli un voto per la sua “prestazione”…

Chiara Ferragni e il voto a Fedez “a letto”

Senza voler fare particolari spoiler riguardo le varie puntate della serie The Ferragnez 2, durante una delle varie scene, nello specifico in occasione della parte a New York al Met Gala, Chiara e Federico sono stati protagonisti in un simpatico e “piccante” siparietto.

Infatti, il rapper ha chiesto alla moglie di volere un giudizio e un voto da 1 a 10 riguardo quanto appena fatto sotto le coperte. “Amore vuoi recensire il se**o di stamattina? Da 1 a 5 stelline”. Immediata la replica della Ferragni: “Ma va, ma sei scemo? Non dico niente”.

Però il buon Federico ha proseguito insistento: “Dai, fammi la recensione. Quante stelline mi dai su 10?”.

A questa domanda, alla fine, Chiara ha risposto con tanto di piena promozione: “Su 10? 8”.

Un momento che sicuramente ha fatto divertire chi l’ha già visto e farà sorridere anche chi avrà modo di guardarlo più avanti. Nella seconda stagione della serie sui due ragazzi se ne vedono davvero delle belle, sia in senso positivo che negativo con momenti difficili affiancati da altri molto più sereni e divertenti come questo appena raccontato.

Vedremo se più avanti verranno raccontati ulteriori aneddoti sulla registrazione e sulla serie. Per ora non resta che scoprirla, anche attraverso i social dove si stanno moltiplicando le clip sui due sposini.

Di seguito anche un post Instagram della coppia mentre seguiva alcuni dei momenti della loro serie:

