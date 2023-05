Una storia sui social ha generato grande clamore con diverse persone che hanno creduto che l’ex volto di Uomnini e Donne fosse deceduto.

Vi cicordate di Jack Giacomo Vanore di Uomini e Donne? In queste ore alcuni media hanno utilizzato il suo volto per dare la notizia di un lutto. Peccato che in tanti, senza leggere la news, abbiano pensato che ad aver perso la vita fosse proprio lui. Ecco perché su Instagram, l’ex compagno anche di Raffaella Mennoia ha voluto replicare duramente.

Uomini e Donne, ex volto dato per morto replica alle fake news

Maria De Filippi

È bastata, come detto, una storia su Instagram di Vanore sulla perdita di un caro amico per far generare il caso. Molti media hanno usato la sua faccia per dare la notizie del lutto facendo credere che fosse proprio lui – ci scusiamo per il modo diretto per dirlo – il morto.

Per questo, prima rispondendo a delle domande e poi in altre sue stories, Jack ha risposto: “Sono veramente arrabbiato, non perché stanno usando la mia immagine per assicurarsi dei like, che sinceramente non me ne frega una mazza. Sono arrabbiato perché la disgrazia di per sé c’è stata realmente perché io ho perso una persona vicina a me in modo tragico. E loro – e mi sto riferendo a tutti questi articoli che usano la mia immagine con su scritto ‘morto’ o addirittura con lo sfondo con scritto Uomini e Donne – sono da denuncia. Ripeto, la disgrazia l’ho subita veramente e voi lucrate per dei likes su una disgrazia reale”.

Dopo aver mostrato i titoli a cui fa riferimento ha aggiunto: “Fate schifo ragazzi, schifo. Non c’è niente da aggiungere. Ma vi rendete conto che è tutto il giorno che ricevo telefonate da amici, mi scrivete in migliaia, la mia fidanzata riceve chiamate, le mie due sorelle, mio fratello, mio padre…Per smentire questa cosa qua. Ma sapete lo shock che avete creato alle persone? Voi utilizzate questa notizia reale per farvi pubblicità. Siete incommentabili, anzi, siete delle teste di ca**o. Davvero siete incommentabili”.

Di seguito anche un vecchio post Instagram di Jack:

