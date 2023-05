Dopo aver preso parte al GF Vip, Oriana Marzoli non si è ancora fermata e la sua vita ne sta risentendo parecchio.

Dopo aver entusiasmato tutti col suo carattere deciso e sopra le righe al GF Vip, Oriana Marzoli è tornata alla vita di tutti giorni. Anzi, a dirla tutta, per sua stessa ammissione, ancora no dato che da quando è uscita dalla Casa del reality non si è ancora fermata un attimo. A confessare di non essere in un momento eccelso dal punto di vista della “cura di sé” è stata la stessa modella.

Le confessioni di Oriana Marzoli dopo il GF Vip

Oriana Marzoli

Parlando a Mtmad, la bella Oriana ha spiegato in merito ad alcuni rumors anche sul fidanzato Daniele Dal Moro: “Sto leggendo un sacco di sciocchezze, so come funziona, sono stata in tv per tanti anni, ma cercano sempre di attaccarmi”

Parlando poi di sé, la modella ha rivelato, in pratica, di essere senza una dimora fissa: “Mi sembra di chiedere sempre a qualcuno di ospitarmi a casa, voglio una casa mia anche per portarmi Cocco. Non posso portarlo con me se non ho una casa fissa, questo mi provoca molto stress, anche se cerco di non mostrarlo”.

Tra le altre parole anche l’ammissione di “sentirsi stressata, tanto da essere arrivata addirittura a trascurarsi completamente”.

Per quanto riguarda gli ultimi periodi anche in Italia: “Sono maturata, ho 31 anni, sono migliorata. Oggi non mi interessa solo apparire bella. Ho un cuore, non mi piace essere vista come cattiva. Sono molto più sensibile di quanto appaia”.

Nessuno discorso diretto sulla storia con Daniele Dal Moro che, però, va detto sembra stia procedendo al meglio.

