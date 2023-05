Una serie di foto di Antonella Mosetti hanno scatenato le forti reazioni degli utenti social. Critiche e insulti per la modella.

Durissimo attacco social ad Antonella Mosetti per una serie di foto pubblicate in queste ore. La showgirl e modella ha condiviso alcuni scatti che la vedono protagonista in bikini e in pose “piccanti”. Proprio la poca naturalezza, secondo gli utenti, delle immagini ha generato una serie di critiche e commenti poco carini nei suoi confronti.

Antonella Mosetti sommersa dalle critiche sui social

ANTONELLA MOSETTI

Nonostante il suo fisico tonico e decisamente prestante, la Mosetti ha dovuto scontare a caro prezzo le sue ultime foto direttamente da Sharm El Sheikh. La modella ha condiviso, come detto, alcuni scatti in costume che ne mettevano in risalto soprattutto il lato b.

Unica pecca, secondo parecchi utenti, il fatto che le pose non fossero assolutamente naturali. Da qui una vera e propria valanga di insulti: “Ma sta aspettando la puntura dell’infermiera?”, ha ironizzato un utente. “Ma che posa è? Totalmente falsa e non naturale”.

Molto peggio hanno fatto alcuni altri haters: “Ma hai quasi 50 anni e vuoi fare la bambina!”, ha scritto uno facendo riferimento all’età.

In realtà, a 47 anni, la bella Antonella si mostra molto in forma e, crediamo, può benissimo permettersi un certo tipo di costume.

Seguita da oltre 700 mila persona su Instagram, la showgirl non è certo nuova a post simili ma, probabilmente, è la prima volta che moltissimi utenti le vanno contro con questa forza.

Al momento da parte sua nessun commento anzi, per la verità una risposta l’ha data. Ha fatto finta di niente e ha proseguito nella sua avventura in quel di Sharm con tanto di mare, sole e altri posti bellissimi da visitare.

Di seguito anche il post Instagram della showgirl che ha generato la forte bufera di commenti:

