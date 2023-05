La Corte Suprema spagnola dà ragione a Miguel Bosé che vince la causa sui figli contro l’ex compagno Ignacio Palau.

Buonissime notizie per Miguel Bosé che in queste ore ha vinto la causa contro l’ex compagno Ignacio Palau che riguardava i quattro figli. L’ex partner di Bosé chiedeva di riconoscere i 4 come fratelli tra loro e, di conseguenza, come figli di entrambi. La Corte Suprema ha detto “no”.

Miguel Bosé vince la causa contro l’ex compagno

Miguel Bosè

Miguel Bosé ha vinto la causa avviata dell’ex-compagno, lo scultore Ignacio Palau, sui quattro figli biologici. La Corte Suprema, confermando le risoluzioni già stabilite in primo grado e in appello, ha respinto la richiesta dell’ex-partner di riconoscere come fratelli tra loro, e quindi come figli di entrambi, i quattro ragazzi, tutti nati grazie alla maternità surrogata.

I ragazzi erano stati avuti due da Bosé e due da Palau. Da quanto si apprende, la Corte Suprema spagnola, il fatto che i quattro minori abbiano convissuto per la relazione, ora finita, tra i due uomini, non era motivo sufficiente, in mancanza di un legame biologico, a renderli, appunto, fratelli.

La sentenza, ripresa dall’Ansa e da diversi media, spiega che “il rigetto della presunta filiazione non priva i figli dei loro diritti, né lede la loro identità”, in quanto non impedisce loro di “mantenere legami con le persone con cui hanno stabilito una relazione affettiva”.

Di seguito un recente post Instagram dell’artista:

