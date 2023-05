Dopo il secondo posto ad Amici, Angelina Mango potrebbe essere protagonista in altri palcoscenici di spessore come Sanremo…

Arrivata seconda ad Amici in questa ultima edizione, ma vincitrice della sua categoria, per Angelina Mango potrebbero esserci adesso nuove avventure, anche televisive. In un’intervista a FQ Magazine, la giovane artista ha, infatti, aperto anche alla possibilità di partecipare a Sanremo…

Angelina Mango a Sanremo? La sua risposta…

Angelina Mango

Parlando della recente avventura ad Amici, Angelina ha raccontato: “È stata una esperienza catartica. Dal punto di vista mentale sono cambiata”. Il motivo è presto detto: “Mi sono ritrovata in situazioni più grandi di me e a dover gestire tante cose. Ho imparato tante cose e questo disco è la rappresentazione materiale di ciò che ho vissuto”.

“Una fotografia che riassuma l’esperienza? Ne sceglierei due. Quando mi sono seduta al banco per la prima volta, la seconda probabilmente quando siamo arrivati tutti e quattro finalisti all’ultima puntata a celebrare il nostro percorso”.

“Se pensavo avrei vinto? No, assolutamente perché pensavo avrebbe vinto Mattia e me lo sentivo. So che sembrerà falso, ma è vero. Lui ha lottato per tanto tempo per questa esperienza ed ero tanto contenta per lui. Penso di aver vinto lo stesso, sono soddisfatta di quello che ho fatto”.

In chiave futura: “Se andrei a Sanremo 2024? È lontano ancora, chi può dirlo? Nemmeno mi aspettavo di entrare ad Amici, un anno fa. Se arriverà, ben venga, e se non dovesse arrivare, allora ci sarà qualcos’altro”.

Di seguito anche un post Instagram della finale di Amici:

Riproduzione riservata © 2023 - DG