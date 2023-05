Box domande per Chiara Nasti che tra matrimonio e vita da mamma si è raccontata ai suoi seguaci con la sua solita schiettezza.

Torna a parlare sui social Chiara Nasti e lo fa con un box domande su Instagram nel quale ha dato poche ma chiare e sempre molto dirette risposte. Dal parto alla maternità, fino al matrimonio con Mattia Zaccagni previsto per il prossimo 20 giugno.

Chiara Nasti le risposte sul parto e sul matrimonio

Chiara Nasti

Come detto, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, la Nasti ha parlato del prossimo matrimonio con Zaccagni ma anche della vita da mamma e ha anche ricordato i momenti del parto: “Mi si sono rotte le acque. Ho fatto 10 ore di travaglio, perché Thiago non mi aiutava. Dopo ho dovuto fare un cesareo d’emergenza. Non ho sentito dolore, avevo l’epidurale che mi ha facilitata”. E ancora: “Prima di Thiago volevo 4/5 figli, ora penso che 3 sia il numero perfetto”.

Ancora sul parto, però, ha scritto come didascalia della sua risposta: “Io davvero lo rifarei subito. Un momento magico. Non vedo l’ora del prossimo per rivivere il momento”. Il riferimento quindi è proprio alla sensazione di essere diventata mamma e di aver dato alla luce una nuova vita.

Sul matrimonio ha poi svelato: “Avrò tre testimoni, ma non potevo fare diversamente. Ho scelto mia sorella, ovviamente, la mia migliore amica e il mio migliore amico”.

Di seguito anche un dolcissimo post Instagram recente dell’influencer col suo piccolo Thiago:

