Addio Amici e nuovo “sì” a Ballando con le Stelle? Sembra poter essere questo il destino di Raimondo Todaro che “pagherebbe” una lite, o in generale degli atteggiamenti, con Maria De Filippi. Le ultime indiscrezioni, infatti, vorrebbero il ballerino e insegnate in uscita dal talent di Canale 5 per il clamoroso ritorno da Milly Carlucci.

Raimondo Todaro, lite con Maria De Filippi e il “ritorno a casa”

Oltre ai rumors circolati già in passato, adesso le cose sembrano farsi più serie. Il settimanale Nuovo, infatti, spiega che l’addio di Todaro potrebbe essere dovuto ad una discussione accesa avuta con la padrona di casa Maria De Filippi con la quale, ora, ci sarebbe il “gelo”.

Tutto partirebbe da ciò che sarebbe dovuto andare in onda nella puntata di sabato 8 aprile, ma che sarebbe stato tagliato. In quell’occasione Maria avrebbe accusato il maestro di essere “presuntuoso e di fare troppe dietrologie e insinuazioni”.

Da qui la possibilità, quindi, di lasciare il programma sempre più concreta come concreta sarebbe la sua presenza, di nuovo, a Ballando con le Stelle con Milly Carlucci programma dove ha militato dal 2005 al 2020 e nel quale si è fatto conoscere anche al pubblico della televisione.

Un solo ostacolo ci sarebbe in tutto questo: sua moglie Francesca Tocca. Nuovo spiega: “Il maestro e la ballerina professionista del talent si sono riconciliati dopo un anno e mezzo di separazione proprio nel 2021, quando cioè è entrato nel cast dello show. Ma c’è anche chi insinua che questo ritorno di fiamma sia in realtà un fuoco di paglia. E sostiene che il nervosismo che il prof di danza ha sempre manifestato in trasmissione fosse dovuto, in parte, anche a una nuova crisi sentimentale”.

Staremo a vedere cosa accadrà.

