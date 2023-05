Una buona notizia per Silvio Berlusconi che in questi minuti è stato dimesso dal San Raffaele. Il saluto alla stampa e le prime reazioni.

Sono passati oltre 40 giorni dal ricovero di Silvio Berlusconi in ospedale al San Raffaele per curare la polmonite insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Oggi, la buona notizia: il Cavaliere è stato dimesso ed è potuto tornare a casa. Tanto affetto per l’ex Premier che ha salutato di sfuggita la stampa che si era raccolta per questo momento.

Come detto Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele dopo quarantacinque giorni di ricovero.

Il Cavaliere era in ospedale dal 5 aprile per curare la polmonite insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Nella struttura ha dovuto fare i conti anche con una decina di giorni in terapia intensiva. Al suo fianco, c’è sempre stata la compagna Marta Fascina. Oltre che i figli.

Sabato 6 maggio il Cavaliere è apparso in un filmato registrato per la convention di Forza Italia iniziata il giorno prima e aveva mostrato di stare meglio.

Ora, finalmente, il ritorno a casa. All’uscita dall’Ospedale San Raffaele tantissimi giornalisti che sono riusciti anche ad immortalare un breve saluto da parte del politico che ha accennato un sorriso alzando il braccio.

Sui social, anche il commento di Giorgia Meloni che ha scritto: “Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano. Una bella notizia. Forza Silvio. Ti aspettiamo sul campo per combattere insieme tante battaglie”.

