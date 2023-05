Laura Pausini ha postato sui social una foto dei suoi genitori mentre erano intenti a spalare il fango difronte alla loro abitazione.

I genitori di Laura Pausini si trovano in Emilia Romagna, la regione maggiormente colpita dal dramma delle alluvioni delle scorse ore. La cantante, che attraverso i social aveva espresso il suo dolore e la sua solidarietà per i suoi conterranei, ha postato in queste ore una foto in cui si vedono i suoi genitori intenti a spalare il fango difronte alla loro abitazione.

“Mamma e Babbo. 75 +78. L’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci Mai”, ha scritto la cantante via social.

Laura Pausini: i genitori spalano il fango

Laura Pausini ha espresso i suoi orgoglio verso i suoi genitori che, nonostante la difficile situazione che ha colpito l’Emilia Romagna, hanno deciso subito di rimboccarsi le maniche e spalare il fango difronte alla loro abitazione.

La cantante, originaria di Faenza e cresciuta a Solarolo, nelle scorse ore ha espresso la sua solidarietà all’Emilia Romagna e ha manifestato il desiderio di aiutare il prima possibile la popolazione così duramente colpita dall’alluvione.

“A nome di tutti i cittadini delle città e dei paesi coinvolti chiedo a tutte le istituzioni italiane la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo, da sempre forte e reattivo, ma che oggi ha proprio bisogno di sostegno“, ha dichiarato la cantante.

Riproduzione riservata © 2023 - DG