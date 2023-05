Bruno Barbieri ha espresso la sua preoccupazione per l’anziana madre Ornella e per quanto accaduto in Emilia Romagna durante l’alluvione.

Come altri volti famosi anche lo chef Bruno Barbieri ha voluto esprimere il suo dolore e la sua preoccupazione per la situazione che ha colpito in queste ore l’Emilia Romagna a causa delle violente alluvioni. Lo chef, nato e cresciuto a Medicina, ha anche affermato che sua madre Ornella sarebbe da sola e lui non riuscirebbe a dormire per l’ansia nonostante lei sia al sicuro.

“Stanotte non ho dormito pensando a mia madre Ornella, novantenne, che vive sola. E lei fisicamente è al sicuro. Ma pensare a tutte le persone che hanno perso la vita, a quelle che sono state sfollate, a chi ha passato la notte sui tetti al freddo, sotto la pioggia con la paura di non farcela, tutto questo è dolorosissimo”, ha dichiarato a La Stampa.

Bruno Barbieri

Bruno Barbieri: il messaggio per l’alluvione in Emilia Romagna

Lo chef Bruno Barbieri ha espresso il suo dolore e il suo pieno sostegno ai cittadini dell’Emilia Romagna dopo la difficile situazione che ha colpito in queste ore la zona a causa delle alluvioni.

“Mi ha molto colpito la storia di quelle persone che avevano aperto da poco un negozio, investendo tutte le loro risorse e hanno perso tutto. Penso alle migliaia di persone evacuate che dovranno lottare con la melma. Bisogna agire in fretta”, ha dichiarato Barbieri, che attraverso i social ha voluto esprimere la sua solidarietà ai cittadini.

Come lui, nei giorni scorsi, molti altri volti vip hanno espresso la loro vicinanza e il loro sostegno ai cittadini messi in ginocchio dall’alluvione.

