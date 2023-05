Il celebre autore Marco Salvati ha svelato alcuni retroscena su La Talpa, il celebre show di cui si è spesso ipotizzato un ritorno in tv.

Marco Salvati è uno degli autori che ha collaborato più a lungo con Paolo Bonolis e con numerosi altri volti del piccolo schermo italiano. A TvBlog lui stesso ha svelato quali siano stati i cambiamenti della tv degli ultimi anni e ha parlato anche del programma La Talpa che, nonostante abbia avuto moltissimi ammiratori, non è più stato mandato in onda.

“Mi spiace, è un programma maledetto che ha una fanbase fortissima ancora oggi”, ha confessato Salvati in merito al mancato ritorno tv de La Talpa, e ancora: “La rete ha deciso di ricomprare i diritti e io stesso sono stato chiamato. Non so che fine abbia fatto, sapevo che il compito era stato affidato alla Fascino.”

Marco Salvati: la verità su La Talpa

In tanti in questi anni hanno sperato che La Talpa fosse di nuovo trasmesso in tv ma questa volta l’autore televisivo Marco Salvati ha smentito la questione e ha anche spiegato perché. Al momento Salvati è al lavoro per la nuova edizione di Ciao Darwin e ha rivelato che all’interno del programma sarà ancora presente la prova del Genodrome, da cui è stato però tolto il gioco dei rulli dopo il grave incidente del 2019 (e che ha causato la paralisi di un concorrente).

“Dalla vicenda dell’incidente siamo stati totalmente assolti. Ciò non toglie un grande dispiacere per quello che è successo. Molta gente non vedeva l’ora di gettare benzina sul fuoco”, ha confessato l’autore a TvBlog.

Riproduzione riservata © 2023 - DG